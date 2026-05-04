Forlì, tragico incidente: morte due ragazze

Drammatico incidente stradale ieri sera intorno alle 23.30 a Forlì in viale dell’Appennino. Due ragazze sono morte e una terza è ricoverata in gravi condizioni. La loro auto, una Renault Clio, è finita fuori strada a 100 metri dalla rotonda di Ravaldino per cause ancora al vaglio della polizia. All’altezza di una semicurva l’auto ha perso il controllo finendo contro una pianta. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo alle due giovani nate nel 2000 e nel 2003, morte sul colpo dopo il tremendo schianto. Ferita gravemente anche una terza giovane. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118, intervenuti con 3 ambulanze e automedica, per poi attivare anche l’elicottero da Bologna, che ha trasportato la ragazza ferita all’ospedale Bufalini di Cesena. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire il lavoro di soccorritori e forze dell’ordine.