Forlì, una pizzata con Tony e Masha per dire grazie ai donatori

Un’occasione per dire grazie e conoscere chi, attraverso una donazione, ha fornito un aiuto concreto per cambiare la vita. Mercoledì 11 febbraio alle 20, al ristorante Peter Pan, Tony e la sua inseparabile Masha incontreranno tutti coloro che in queste settimane hanno permesso loro di non vivere più per strada. Una pizzata aperta a chiunque voglia conoscere di persona il 43enne assieme alla sua inseparabile cagnolina. L’iniziativa nasce dal desiderio di Tony di ringraziare personalmente una comunità che gli ha restituito non solo un tetto, ma la speranza e la dignità. Una serata per trasformare la solidarietà in volti e strette di mano facendogli sentire che non è solo. In queste settimane, infatti, è stata tangibile la solidarietà per il senza fissa dimora che viveva sotto i portici con la sua inseparabile compagna a quattro zampe. La raccolta fondi ha, infatti, superato ogni aspettativa raggiungendo quota 3.615 euro, oltre il doppio dei 1.500 euro che sarebbero serviti per pagare un altro mese di alloggio nel Bed and breakfast in cui vive dai primi di gennaio. Ora la sfida è duplice: trovare un appartamento in affitto, fuori dai circuiti alberghieri che richiedono tariffe che nemmeno la solidarietà può sostenere a lungo termine, e un’occupazione stabile che gli permetta di mantenersi autonomamente. Tony è disponibile per qualsiasi lavoro, compatibile con i suoi problemi alla schiena che non gli permettono di sollevare carichi pesanti, e raggiungibile in bicicletta o con i mezzi pubblici. Chi avesse opportunità da segnalare, potrà farlo anche mercoledì sera. Per chi vorrà partecipare, è necessario prenotare inviando un messaggio al numero 353.4935307, indicando nome e numero delle persone presenti. Naturalmente, oltre a Tony, sarà presente anche l’inseparabile Masha.