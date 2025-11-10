Forlì, tragedia all’Isola d’Elba, Legacoop Romagna: “Giuliana Giuliani lascia un vuoto incolmabile”

Tragedia all’Isola d’Elba. In una nota Legacoop Romagna ha ricordato Giuliana Giuliani, scomparsa ieri dopo una immersione: “La tragica e prematura scomparsa di Giuliana Giuliani lascia un incolmabile vuoto nel mondo della cooperazione sociale di Legacoop Romagna, che in questo momento di profondissimo lutto ne ricorda le capacità personali e umane, la competenza e il contributo fondamentale nella promozione dei principi del mutualismo e della solidarietà. Nata a Forlì il 23 novembre 1971, Giuliana ha dedicato tutta la sua vita a un ideale di cooperazione sociale autentico, che il suo cuore grande ha contribuito a rendere indimenticabile in ogni esperienza a cui si è dedicata.

La sua vita lavorativa, in particolare, si era sviluppate nel settore della cooperazione sociale “di tipo B”, quella che si occupa dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione delle persone che per varie ragioni hanno incontrato un momento di svantaggio nella loro vita.

In tale ambito Giuliana aveva rivestito ruoli di responsabilità crescenti, partecipando sempre attivamente alla vita degli organismi associativi di Legacoop a tutti i livelli, dal locale al nazionale Fino alla fine del 2014 aveva ricoperto la carica di direttrice di Coforpol, storica cooperativa sociale forlivese. In seguito alla fusione con Ecosfera era diventata vicepresidente di ForB, il sodalizio nato dall’incontro delle due realtà. Tra i tanti progetti innovativi da lei seguiti, ricordiamo in particolare il fondamentale lavoro svolto nel recupero e nella gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata, oltre alle innumerevoli iniziative in cui era stata impegnata in campo socio-sanitario, assistenziale e ambientale. La presidenza e la comunità tutta di Legacoop Romagna si stringono con affetto e profondo cordoglio ai famigliari e ai tantissimi che la conoscevano e la stimavano per le sue qualità umane e professionali”.