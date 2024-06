Forlì, tentata rapina nella casa che ospitava l’ex campione di ciclismo Ercole Baldini

Un rapinatore armato e a volto travisato è entrato nella casa del campione romagnolo di ciclismo, Ercole Baldini, in viale Bologna 323 a Villanova, verso le 12 di oggi. Sorpreso dal custode, si è dileguato prima dell’arrivo dei Carabinieri probabilmente anche grazie all’aiuto di un complice che si pensa potesse aspettarlo in macchina a poche decine di metri. Sul posto un imponente dispiegamento di forze dell’ordine tra cui anche la scientifica per i rilievi del caso. Il malvivente indossava una maglia azzurra e pantaloni blu scuro e si è allontanato a piedi in direzione Forlì.

Da ricordare che in occasione della partenza del Tour de France di fine mese, la corsa ciclistica più famosa del mondo renderà omaggio al grande Ercole Baldini. Durante la Cesenatico-Bologna del 30 giugno, il direttore del Tour Cristian Prudhomme incotrerà i figli e la famiglia di Ercole Baldini nel corso di un momento celebrativo a Faenza, luogo più vicino, lungo il percorso, a Villanova, quartiere che ha dato i natali al Treno di Forlì e dove è morto nella sua casa il 1° dicembre 2022.