Ciclismo, il Tour de France renderà omaggio a Ercole Baldini: la famiglia sarà premiata a Faenza

Dal Tour de France un omaggio speciale a Ercole Baldini, il grande campione di Forlì, vincitore di una tappa della Grande Boucle nel 1959. E sarà proprio il direttore Christian Prudhomme a consegnare un riconoscimento alla famiglia, a Faenza, nel punto di percorso della tappa Cesenatico-Bologna più vicino al luogo natale e di vita del ciclista forlivese.

E’ quanto concordato con lo stesso Prudhomme pochi giorni fa nell’ultimo incontro fatto in Regione con gli organizzatori del Tour in vista della grande partenza di fine giugno dall’Italia, per corrispondere alla richiesta presentata con un Ordine del Giorno sottoscritto dal Consigliere Regionale Massimo Pompignoli, approvato all’unanimità dall’Assemblea Legislativa nel corso della seduta del 19 aprile 2023.

“Una scelta doverosa in occasione di un evento sportivo del calibro del Tour de France 2024, che per la prima volta nella sua storia partirà dal territorio italiano e che vedrà protagonista l’Emilia-Romagna - spiega Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Giunta - lo stesso direttore Prudhomme ha accolto con convinzione la nostra proposta, dopo peraltro che in Assemblea legislativa era stata approvata una risoluzione che chiedeva l’omaggio a Baldini. Giusto ricordarlo assieme a Marco Pantani: Baldini è stato uno dei più importanti ciclisti di tutti i tempi, profondamente legato alla sua terra”.

Nel palmares del “Treno di Forlì” anche l’oro olimpico, il Mondiale e il Giro d’Italia, insieme a molti altri trionfi, a partire dal record dell’ora. Baldini, scomparso nel 2022, sarà ricordato anche in occasione del Giro d’Italia con un traguardo volante a Forlì.

La soddisfazione del consigliere leghista Pompignoli

“È di queste ore la conferma che il Tour de France celebrerà il grande Ercole Baldini, campione indiscusso del ciclismo su strada, uomo generoso e protagonista assoluto di imprese memorabili, con la consegna di un premio alla famiglia durante il passaggio della corsa a Faenza”. Esprime grande soddisfazione il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Pompignoli, autore di un ordine del giorno approvato all’unanimità dall’assemblea legislativa nel corso della seduta del 26 luglio 2022 con il quale si chiedeva alla Giunta Bonaccini di “farsi portavoce, nell’ambito della trattativa per portare il Tour de France 2024 in Emilia Romagna, della necessità di inserire nella pianificazione delle tappe della nota manifestazione sportiva un passaggio nel territorio del Comune di Forlì, in onore e memoria del grande campione di ciclismo Ercole Baldini”.

Pompignoli ringrazia prima di tutto “il capogabinetto della Giunta regionale, Giammaria Manghi, per il grande lavoro di squadra e l’impegno profuso in questi mesi per dare seguito all’impegno assunto da tutta l’assemblea legislativa. Questo importante risultato è l’esempio di come la politica e le istituzioni, pur in posizioni differenti, possano e debbano lavorare insieme nell’interesse dell’intera comunità.”

“Sarà il Direttore del Tour in persona, Cristian Prudhomme, a incontrare i figli e la famiglia di Ercole Baldini nel corso di un momento celebrativo a Faenza, luogo più vicino, lungo il percorso, a Villanova, quartiere che ha dato i natali al Treno di Forlì e dove è morto nella sua casa il 1° dicembre 2022. In quell’occasione – aggiunge Pompignoli - verranno proiettate in mondovisione immagini e video della carriera e delle vittorie di Baldini. Anche il Giro d’Italia, con un traguardo volante, renderà omaggio all’uomo e al campione che ha reso il ciclismo uno sport leggendario e un’arena di imprese memorabili” - conclude Pompignoli.