Forlì, sgominata la banda di ladri dopo il blitz di venerdì sera: ecco la refurtiva recuperata

Forlì
  • 06 dicembre 2025
Operazione di contrasto a furti e rapina tra Polizia e Carabinieri che ha consentito nella serata di ieri, al termine di un inseguimento, di recuperare gran parte della refurtiva di numerosi furti in abitazione commessi a Forlì.

Si è trattato di un vero e proprio blitz messo a segno dalle forze dell’ordine che hanno disarticolato una batteria di quattro stranieri giunti in città da fuori provincia.

Le pattuglie erano impegnate nei rispettivi compiti di vigilanza e controllo disposti per prevenire reati predatori quando hanno intercettato un’autovettura sospetta con a bordo quattro persone. All’intimazione dell’alt per il controllo, il conducente non si è fermato ed ha speronato l’auto delle forze dell’ordine. Tre sono riusciti subito a dileguarsi nei campi mentre l’autista, dopo un inseguimento, è stato bloccato e portato in Questura.

Arnesi da scasso e refurtiva

Nel corso della perquisizione, Polizia e Carabinieri hanno rinvenuto monili, profumi, orologi, borse, scala telescopica e vari strumenti da scasso professionali, quali flessibili, mazza, piede di porco, cesoia idraulica tagliaferro, guanti da lavoro. Veniva altresì rinvenuto un dispositivo jammer tipicamente utilizzato per disturbare le frequenze radio e telefoniche delle forze di polizia nonché un walkie talkie e la somma in contanti di 7.100, euro.

L’uomo è stato portato in Questura e, al termine delle procedure di identificazione, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e lesioni personali.

