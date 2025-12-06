Forlì, sgominata la banda di ladri dopo il blitz di venerdì sera: ecco la refurtiva recuperata

Operazione di contrasto a furti e rapina tra Polizia e Carabinieri che ha consentito nella serata di ieri, al termine di un inseguimento, di recuperare gran parte della refurtiva di numerosi furti in abitazione commessi a Forlì.

Si è trattato di un vero e proprio blitz messo a segno dalle forze dell’ordine che hanno disarticolato una batteria di quattro stranieri giunti in città da fuori provincia.

Le pattuglie erano impegnate nei rispettivi compiti di vigilanza e controllo disposti per prevenire reati predatori quando hanno intercettato un’autovettura sospetta con a bordo quattro persone. All’intimazione dell’alt per il controllo, il conducente non si è fermato ed ha speronato l’auto delle forze dell’ordine. Tre sono riusciti subito a dileguarsi nei campi mentre l’autista, dopo un inseguimento, è stato bloccato e portato in Questura.