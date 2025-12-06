Forlì, scontro tra forze dell’ordine e ladri: due agenti feriti, arrestato albanese 29enne

Minuti di paura venerdì sera intorno alle 21 per uno scontro tra presunti ladri, Polizia e Carabinieri. Due agenti sono rimasti lievemente feriti (alla spalla e a un dito), mentre un 29enne albanese che si trovava a bordo dell’auto sospetta è stato arrestato. Tre persone sono riuscite a fuggire nei campi e a far perdere le loro tracce. A scontrarsi sono state le auto sulle quali forze dell’ordine e banditi si trovavano. E’ successo davanti alla farmacia di San Lorenzo in Noceto, sulla Sp3 del Rabbi.

Era da circa mezz’ora che ai varchi di accesso a Forlì, controllati dal sistema di videosorveglianza che identifica le targhe della auto, era stata segnalata un’auto sospetta, con a bordo possibili autori di furti in abitazione: dalla Cervese a via Monda, fino a San Lorenzo in Noceto, dove l’auto è stata indicata nel parcheggio di una farmacia. Era stato attivato un servizio di controllo che ha impegnato polizia e carabinieri. Volanti e Squadra Mobile hanno allestito posti di blocco e perlustrazioni, unitamente al Reparto operativo dei Carabinieri. A San Lorenzo in Noceto la vettura è stata intercettata. Quando hanno capito di essere in trappola i malviventi, in quattro hanno cercato di riprendere la strada, ma hanno incrociato le macchine in “borghese” di Polizia e Carabinieri. C’è stato un incidente, per fortuna non a velocità sostenuta. Dall’auto sospetta sono schizzati fuori i quattro occupanti, subito inseguiti da poliziotti e carabinieri. Un ragazzo di 29 anni è stato fermato e arrestato, gli altri tre sono fuggiti approfittando del buio. Sul posto anche le ambulanze del 118.