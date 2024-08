Ancora una rapina a Forlì e le modalità usate fanno pensare che sia la stessa persona che aveva colpito alla gelateria “Conserve Bio” in via Seganti poche ore prima. Nella serata di lunedì è stata colpita la piadineria “Fata Piada” nel parcheggio dello stadio Morgagni, in via Campo di Marte. Un uomo armato di pistola, forse giocattolo, senza dire nessuna parola, si è fatto consegnare l’incasso che in questo caso sarebbe di 2mila euro. Indaga la Polizia di Stato