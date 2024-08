Forlì, armato di pistola giocattolo rapina gelateria

Armato di una pistola, probabilmente giocattolo, è entrato in una gelateria e si è fatto consegnare l’incasso presente in cassa, circa 700 euro. Il colpo è stato messo a segno ieri pomeriggio alla gelateria “Le conserve bio” di via Carlo Seganti. L’uomo è entrato con il volto travisato: in testa una coppola, al collo una sciarpa militare. Non ha detto nulla, ha solamente mostrato la pistola, che a quanto pare aveva anche il tappo rosso, e si è fatto consegnare l’incasso prima di allontanarsi. Subito è scattato l’allarme. Sul posto è intervenuta la Polizia per i rilievi di legge e per cercare indizi che possano far risalire all’autore del colpo