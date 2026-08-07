Forlì, preleva i risparmi di mesi di lavoro da spedire alla famiglia, ma li perde: i Carabinieri trovano la somma e la restituiscono

Una storia a lieto fine. Ieri pomeriggio i carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Forlì hanno restituito, al legittimo proprietario, i soldi che avevano rinvenuto lo scorso lunedì nel centro storico della città. Questi è un giovane lavoratore straniero, che aveva poco prima prelevato il denaro, frutto di risparmi lavorativi, che avrebbe dovuto spedire ai suoi familiari, rimasti nel paese di origine.

I puntuali accertamenti svolti dai carabinieri, realizzati grazie al controllo delle immagini registrate dalle diverse telecamere di sorveglianza presenti in area nonché alla diffusione mediatica che è stata data all’evento, hanno consentito d’identificare e rintracciare il proprietario del denaro cui è stata subito restituita l’intera somma, costituita da diverse centinaia di euro in banconote di vario taglio.

Grande l’emozione e la gratitudine del trentenne e altrettanto grande la soddisfazione dei carabinieri che sono riusciti a restituirgli i suoi preziosi risparmi.