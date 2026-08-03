Forlì, soldi trovati in strada: si cerca il proprietario

Una mazzetta di banconote di diverso taglio, forse un prelievo a un bancomat appena effettuato e smarrito dal legittimo proprietario. Nella mattinata di oggi due carabinieri in servizio in Tribunale che transitavano dalla zona di piazza del Carmine, hanno trovato una somma di denaro a terra e l'hanno subito portata al comando, per poter rintracciare il proprietario. Non ci sono indizi particolari, quindi si cerca chi abbia perso la somma di denaro. Chi ha perso la somma può chiamare il 112. Ovviamente dovrà dare prova di essere il proprietario (attraverso una ricevuta se avesse computo un prelievo bancomat, conoscere l'esatta cifra e il taglio delle banconote).