Forlì, morti sospette in ambulanza: fermato Luca Spada VIDEO GALLERY

E’ stato fermato all’alba Luca Spada, il 27enne forlivese operatore della Croce Rossa di Forlì-Bertinoro accusato della morte di alcuni anziani trasferiti a bordo della sua ambulanza. Il fermo è stato eseguito questa mattina a Meldola dai Carabinieri di Forlì. Nei suoi confronti è stata eseguita l’ordinanza di custodia del giudice per le indagini preliminari nell’ambito dell’indagine della Procura di Forlì diretta dal procuratore Enrico Cieri.
Spada è finito in carcere in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di omicidio aggravato di una 85enne durante un trasporto sanitario effettuato il 25 novembre scorso. I dettagli saranno forniti nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 13 aprile, alle ore 10.30, presso il Palazzo di Giustizia di Forlì, alla presenza del Procuratore della Repubblica.