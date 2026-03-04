Forlì e le cinque morti sospette, l’operatore della Croce Rossa: “Completamente estraneo ai fatti”

“Erano persone malati gravi, non sono morte tutte in ambulanza ma soltanto una, gli altri sono morti alcuni giorni dopo il trasporto. Io subito collaborato con la procura, ho dato tutti i miei documenti ma non sono stato ancora ascoltato. Pensavo si sarebbe chiarito tutto in fretta perché sono completamente estraneo ai fatti e invece venerdì mi hanno messo in sospensione cautelare dal lavoro. E sono stato travolto”: sono le parole di Luca Spada, 27enne in servizio alla Croce rossa di Forlimpopoli, che è sotto accusa per il decesso di cinque anziani, trasportati da lui in ambulanza, morti da febbraio a novembre 2025. Spada, indagato per omicidio volontario dalla Procura di Forlì, è stato intervistato dal quotidiano La Repubblica. L