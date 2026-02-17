Forlì, la scomparsa di Sara Pedri: ripartono le ricerche

La prefettura di Trento ha dato l’ok alle nuove ricerche di Sara Pedri, la 31enne forlivese scomparsa 5 anni fa, il 21 marzo del 2021 a Trento, dove lavorava all’ospedale Santa Chiara come ginecologa. Da allora si sono perse le tracce della giovane e il suo corpo non è mai stato trovato.

E’ stata la sorella della ragazza, Emanuela, a fare una richiesta formale al prefetto di Trento per riattivare le ricerche di Sara nel lago di Santa Giustina, già battuto in passato. Richiesta che è stata evidentemente accolta. Ancora non c’è una data per la riprese delle operazioni, sospese nel 2024.