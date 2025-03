Forlì, il ricordo di Sara Pedri a 4 anni dalla scomparsa VIDEO E FOTOGALLERY

“Amore, quattro anni sono passati. Ti abbiamo cercata e ritrovata. Ora sappiamo che non te ne sei mai andata, perché il tuo nome continua a “viaggiare” e risuonare nei cuori di chi ti “prega”, ti “pensa” e ti ama”. Con infinito amore, la tua famiglia”. Nel quarto anniversario dalla sua scomparsa, i familiari di Sara Pedri la ricordano così e con un ritratto a colori sgargianti, disegnato dalla sorella Emanuela, attraverso il quale la giovane torna a sorridere e a portare allegria. Ieri in città si sono tenuti due momenti per ricordare Sara: uno con la santa messa celebrata dal vescovo nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice nel quartiere Cava, presieduta dal vescovo Livio Corazza e l’altro al parco urbano Franco Agosto