Forlì, il Comune: “Nessuna fuga di dati personali dopo l’attacco hacker”

Nessuna fuga o compromissione di dati personali dei cittadini. L’assessore alla Transizione digitale Andrea Cintorino torna a rassicurare i forlivesi dopo l’attacco al sistema informatico del Comune di qualche settimana fa. La capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra, Diana Scirri, chiede conto questo pomeriggio in Consiglio comunale, con un question time, dell’annunciata verifica anche sul dark web. Controllo, sottolinea, che desta qualche preoccupazione per una possibile danno alla privacy dei residenti. Ma appunto Cintorino ribadisce che non c’è stato nessun accesso ai database. L’attacco informatico al firewall di protezione del sistema informatico è stato “contenuto e circoscritto”, anche grazie alla consulenza di una società specializzata. Altre amministrazioni, aggiunge, hanno avuto danni anche gravi, non Forlì, dove “sono stati contenuti e ristretti nell’arco di pochi giorni”. Più nello specifico c’è stato “un accesso non autorizzato al sistema generale del Comune ma non c’è stata esfiltrazione o estrazione di contenuti dei database”. Mentre la verifica sul dark web è una prassi consigliata in questi casi, chiosa, e non è prova di per sé di una fuga di dati personali.