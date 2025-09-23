Attacco hacker al Comune di Forlì: “Attivate le procedure di sicurezza”

Attacco informatico al Comune di Forlì. Lo rivela l’ente in una nota: “Il Comune di Forlì informa che, a seguito di una serie di verifiche tecniche, è stato rilevato un accesso non autorizzato ai sistemi informatici dell’ente. Ad oggi, a seguito delle attività di verifica, non vi sono evidenze di esfiltrazione o sottrazione di dati personali o sensibili. Le attività di verifica restano comunque in corso. Per garantire la massima tutela dei cittadini, del personale comunale e degli utenti, sono state in ogni caso immediatamente attivate le procedure di sicurezza e sono in corso verifiche tecniche approfondite con il supporto delle autorità competenti, dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e dei partner tecnologici. Per consentire tali verifiche in condizioni di sicurezza, alcuni sistemi e servizi digitali comunali rimarranno temporaneamente offline. L’Amministrazione comunale è consapevole dei possibili disagi e si impegna a ridurli al minimo, assicurando un costante aggiornamento sugli sviluppi. Il Comune ribadisce che la protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi informativi rappresentano una priorità assoluta. Ulteriori comunicazioni saranno diffuse tempestivamente attraverso i propri canali ufficiali”.