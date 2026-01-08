Forlì e le nuove rotte Ryanair, l’assessore Bravi: “La città sta diventando sempre più attrattiva”

L’annuncio di imminenti nuove rotte di Ryanair per gli scali romagnoli (Forlì e Rimini) non potevano che riempire di soddisfazione l’amministrazione comunale forlivese: “Le parole del direttore commerciale di Ryanair rappresentano un forte stimolo per i flussi turistici in entrata e in uscita dal nostro territorio. Il potenziale aumento del numero di posti a basso costo e l’innesto di nuove tratte in arrivo e in partenza dal Ridolfi comporterebbero forti opportunità di crescita per il segmento ricettivo di Forlì e di tutta la Romagna. Ecco perché, oltre a sostenere la decisione della Regione Emilia Romagna di azzerare la council tax, siamo disponibili, come Amministrazione comunale, ad aprire un dialogo con i vertici di Ryanair, insieme alla società di gestione del nostro scalo, con la quale manteniamo un dialogo costante, per illustrare alla compagnia aerea le numerose attività di promo commercializzazione che stiamo programmando per il 2026.”
Così l’assessore al turismo, Kevin Bravi, commenta le parole del chief commercial officer di Ryanair, Jason McGuinness.