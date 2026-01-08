Forlì e le nuove rotte Ryanair, l’assessore Bravi: “La città sta diventando sempre più attrattiva”

“Forlì sta diventando sempre più attrattiva - comtinua Bravi - e le entrate relative alla tassa di soggiorno lo confermano. Nel 2024 il Comune di Forlì ha incassato in totale 234mila euro. Il dato parziale relativo al 2025, ci dice che questo traguardo è stato di gran lunga superato. Al 30 settembre 2025, infatti, l’incasso accertato dal Comune di Forlì è di 240mila euro. Manca ancora un intero trimestre per chiudere il conteggio relativo alla scorsa annualità, tenuto conto che, peraltro, l’importo della tassa di soggiorno è fermo dal 2018. Certamente c’è ancora tanto lavoro da fare per migliorare l’offerta turistica cittadina, ma queste prime indicazioni relative al 2025 ci fanno capire che la strada intrapresa è quella giusta. Un potenziamento dell’offerta commerciale di Ryanair da e per il nostro scalo, dunque, si inserirebbe in un contesto turistico e culturale molto fertile, in fermento sotto vari punti di vista e caratterizzato da nuovi importanti investimenti. Come Assessorato al turismo, ad esempio, abbiamo rafforzato e diversificato l’offerta di grandi eventi e servizi per chi decide di venire e pernottare a Forlì per scoprirne le bellezze architettoniche, i luoghi d’arte e di cultura e le eccellenze dell’enogastronomia locale. Prima di Natale, abbiamo inaugurato la nuova welcome room all’interno dei Musei San Domenico, uno spazio pubblico interattivo realizzato in collaborazione con Visit Romagna per offrire assistenza, informazioni e servizi a chi visita la nostra città. Domani presenteremo l’App Turistica “ Scopri Forlì “, uno strumento digitale pensato per scoprire e conoscere la città di Forlì e le tante opportunità che offre il suo territorio. Recentemente, abbiamo inaugurato la nuova sezione museale dedicata ai grandi donatori e alla collezione Verzocchi e la rassegna storica “Forlì Rocca Experience” è stata un successo oltre le migliori aspettative. Per i prossimi mesi sono in arrivo importanti novità. Insomma, Forlì investe sempre di più sul turismo e sulle potenzialità delle sue infrastrutture, a partire proprio dal suo aeroporto”.