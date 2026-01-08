Ryanair annuncia: “Nuove rotte negli aeroporti di Rimini e Forlì”

In una nota Ryanair accoglie con favore la decisione di eliminare l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini a partire dal 1° gennaio 2026, come proposto dal presidente della Regione Michele De Pascale. Allo stesso tempo preannuncia l’arrivo di nuove rotte negli aeroporti della Romagna.

Così il Chief Commercial Officer di Ryanair, Jason McGuinness: “È una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per la Regione. La riduzione dei costi di accesso si è dimostrata capace di garantire più voli, più aeromobili e tariffe più basse, come già avvenuto nelle regioni Abruzzo, Calabria, Friuli‑Venezia Giulia e negli aeroporti minori della Sicilia, come Trapani‑Marsala, dove in risposta all’abolizione dell’addizionale municipale Ryanair ha aperto nuove basi e investito in nuovi aeromobili, creando migliaia di posti di lavoro locali. Ryanair risponderà a breve all’abolizione dell’addizionale comunale negli aeroporti minori dell’Emilia‑Romagna con nuove rotte e un numero ancora maggiore di posti a basso costo negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini”.