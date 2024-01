Forlì, dagli alluvionati sotto la pioggia fischi all’arrivo di Meloni e Von Der Leyen: “Rispetto per la Romagna” VIDEO GALLERY

Fischi e slogan all’arrivo in piazza Saffi a Forlì della premier Giorgia Meloni e della presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen: “Rispetto per la Romagna” è il grido sotto la pioggia dei manifestanti.

In municipio sono in programma dichiarazioni congiunte alla stampa alle 13.30 in occasione dell’assegnazione di 1,2 miliardi da Pnrr di fondi aggiuntivi per investimenti su interventi post alluvionali. Sotto la pioggia, circa 300 manifestanti in piazza Saffi per il sit-in di protesta degli alluvionati che “non si arrendono”, associazioni e comitati fra cui anche Anpi, Cgil, Legambiente, che giudicano “assolutamente insufficienti, gravemente tardive ed estremamente farraginose le poche risposte giunte finora ai bisogni urgenti delle terre alluvionate”. Una protesta di una popolazione sfinita e logorata da mesi terribili e di grandissime difficoltà.

In particolare gli agricoltori chiedono a Governo e Unione Europea di non dimenticare i loro territori, denunciando le carenze del portale Sfinge. I manifestanti si sono posizionati di fronte al Comune in attesa di Meloni e Von der Leyen. I rappresentanti di quartieri, associazioni e comitati alluvionati (presente anche la Cgil) stanno spiegando sotto la pioggia le ragioni della loro protesta: “All’atto pratico a famiglia e imprese non è arrivato quasi nulla, ci sono ancora tante persone fuori dalle loro abitazioni e la situazione è drammatica. La Romagna ha bisogno di risposte e noi lotteremo fino alla fine”.