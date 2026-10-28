Forlì, buon sangue non mente: tutta la famiglia si presenta a donare

Promessa mantenuta per una mattinata da condividere e un ricordo che resterà nella storia della famiglia Giunchi. Lunedì papà Romeo, mamma Barbara, entrambi impiegati, e i tre figli Leonardo, Lorenzo e Ludovico hanno donato tutti insieme all’Unità di raccolta dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, realizzando un desiderio che aspettava soltanto il momento giusto. A renderlo possibile è stato il diciottesimo compleanno di Ludovico, il più giovane, che il 7 settembre ha raggiunto l’età per unirsi agli altri donatori di casa.

Avis ha accolto con gioia la famiglia, alla presenza di Maurizia Boschetti, presidente di Avis Provinciale Forlì-Cesena, Enrico Vetricini vicepresidente vicario di Avis Provinciale FC, che nella stessa mattina ha effettuato la donazione di plasma, e Franco Bernardi presidente di Avis Comunale Meldola

«Era una cosa che tenevo nel cassetto – racconta Romeo Giunchi –. Ho sempre accompagnato i miei figli più grandi e mia moglie alla prima donazione e volevamo fare qualcosa di significativo per accogliere Ludovico tra i nuovi donatori. Fino al giorno prima avevamo un po’ di paura: vuoi che a qualcuno non venga un raffreddore? Speravamo di riuscire ad arrivarci tutti e cinque, perché ci sarebbe dispiaciuto che l’appuntamento saltasse».

Romeo, 57 anni, dona da quando ne aveva venti e conta circa 135 donazioni. Consigliere di Avis Meldola, ha condiviso negli anni questa parte della propria vita con la moglie Barbara, 53 anni, e con Leonardo, 27, Lorenzo, 26, e, ora, anche con Ludovico, 18. «I ragazzi hanno conosciuto l’associazione fin da bambini: a volte sono venuti con me alle donazioni o alle iniziative. Aspettavano i dolcetti che portavo a casa dopo la donazione. L’aria dell’Avis l’hanno respirata fin da piccoli. Ricordo la mia prima donazione e raccontavo loro questa sensazione: sentire una parte di linfa vitale che va nella sacca e si trasferisce. Era un racconto un po’ mitologico che facevo quando erano bambini». Piccole abitudini familiari attraverso le quali anche i più piccoli di casa hanno cominciato ad avvicinarsi al dono.

Lunedì è arrivato il momento di condividere l’esperienza anche con Ludovico, studente del liceo scientifico e atleta del Fratta Terme calcio, per la sua prima donazione di plasma. Accanto a lui c’era mamma Barbara emozionata.

«In questo momento in cui ci sono tante notizie negative che riguardano i giovani, questo è un gesto che dà speranza e un po’ di leggerezza», conclude Romeo.