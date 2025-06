Meteo Romagna, temporali e grandinate in corso

Previsioni meteo confermate, con temporali e grandinate in diverse zone della Romagna. Colpito in particolare l’entroterra romagnolo, con la grandine a mettere a rischio le coltivazioni. Per oggi, lunedì 16 giugno, Arpae Emilia-Romagna prevede “rovesci e temporali, più diffusi e localmente di forte intensità sui settori centro-orientali durante le ore pomeridiane con possibilità di fenomeni associati come locali grandinate e raffiche. Fenomeni in graduale esaurimento dalla serata sulle province centro-occidentali con temporali che persisteranno sui settori orientali”.