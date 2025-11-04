“La violenza sulle donne è sopravvalutata”, il sindaco di Faenza Massimo Isola: “Parole ripugnanti, Carnicella si scusi”

“La violenza sulle donne è sopravvalutata, è un business”. Così il consigliere di Lista per Ravenna Nicola Carnicella. Parole che hanno sollevato un coro unanime di indignazione a cui si è unito il sindaco di Faenza Massimo Isola: “Le parole di Nicola Carnicella, consigliere territoriale di Lista per Ravenna, sono ripugnanti e inaccettabili e colpiscono tutta la comunità di donne e uomini proprio in un momento in cui, come Romagna Faentina dedichiamo numerose iniziative alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In una terra che ha fatto della democrazia, della solidarietà e dell’uguaglianza la propria bandiera, parole di questo tipo non possono trovare spazio né giustificazione. Non dimentichiamo che anche nei nostri territori si sono consumati femminicidi che hanno segnato profondamente le nostre comunità: frasi come queste non solo offendono le donne, ma oltraggiano anche la memoria delle vittime e il dolore dei loro familiari. Come istituzioni e come cittadini, dobbiamo rispondere con fermezza, continuando a lavorare ogni giorno per costruire una cultura del rispetto, dell’ascolto e della parità, che è il fondamento stesso della convivenza civile. Riteniamo doveroso che Carnicella si scusi pubblicamente e che la Lista per Ravenna, assieme ai relativi alleati di centrodestra, Lega e Popolo della Famiglia, esprimano una chiara e netta distanza dalle parole di Carnicella, che pubblicamente ha proposto di “organizzare cortei per umiliare, in modo che le lamentele prendano un senso”, contestualmente alle nostre iniziative. Anzi invitiamo il consigliere Carnicella a partecipare alle iniziative promosse in difesa delle donne; potrebbero essere un’occasione per riflettere e riscoprire quei valori di umanità e rispetto che sono alla base della nostra comunità civile, a lui estranei”.