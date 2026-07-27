La festa di Granarolo e le polemiche per il concorso “Miss Addrizza”. Gli organizzatori: “In passato abbiamo finanziato un appartamento rifugio di Sos donna”

Critiche delle associazioni per il concorso “Miss Addrizza” e per la serata delle Lottatrici nel fango. La festa della birra Nottambula 2026 di Granarolo Faentino ha sollevato una serie di polemiche a cui ha replicato Juri Montecchian, presidente dell’associazione Starinsieme che organizza l’evento: “Riteniamo doveroso offrire la nostra prospettiva per evitare malintesi sulla natura della nostra associazione e sullo spirito dell’evento. L’associazione Starinsieme di Granarolo Faentino è da anni un punto di riferimento per il territorio, nata con l’unico scopo di promuovere la socialità, l’inclusione e la solidarietà concreta- Negli anni ci siamo attivati ovunque ci fosse bisogno di aiuto: abbiamo sostenuto le comunità colpite dal terremoto delle Marche proprio grazie ai proventi della festa Nottambula, abbiamo finanziato, con altre associazioni del territorio, aiuti per il terremoto dell’Emilia. Durante l’emergenza Covid-19 abbiamo supportato attivamente il nostro quartiere e, durante la drammatica alluvione di Faenza, ci siamo messi a completa disposizione del Comune per i soccorsi e l’approntamento di un punto ristoro per chiunque ne avesse bisogno. Abbiamo finanziato, con orgoglio, con una donazione il progetto di ripristino di un appartamento rifugio di SOS Donna, destinato ad accogliere madri e minori in situazioni di vulnerabilità, e sostenuto con una donazione il progetto “RicuciAmo” (sviluppato in sinergia con il Dress Again Lab), volto a insegnare il mestiere di sarta alle donne vittime di violenza per restituire loro autonomia, dignità e indipendenza economica. Accanto alla solidarietà, Starinsieme vive per custodire le tradizioni del nostro territorio, portando avanti con passione eventi storici come il Carnevale e sostiene il progetto culturale di comunità conosciuto come il Museo Diffuso Granarolo”.