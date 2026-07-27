Dalle lottatrici nel fango al concorso “Miss Addrizza”: la festa della Birra di Granarolo Faentino nel mirino di otto associazioni

Faenza
  • 27 luglio 2026
Le lottatrici nel fango alla festa (foto dai profili social della festa della Birra Nottambula)
Le lottatrici nel fango alla festa (foto dai profili social della festa della Birra Nottambula)

Dalle lottatrici nel fango al concorso “Miss Addrizza”. La festa della Birra Nottambula di Granarolo Faentino appena terminata e le sue iniziative finiscono nel mirino dell’associazione “Sos donna Odv”, firmataria di una nota di protesta insieme a Sorelle Festival, Incontri di genere Faenza, Faenza Multietnica, Casa delle Donne di Ravenna, Demetra Donne in Aiuto ODV – Lugo, Linea Rosa ODV – Ravenna, Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna ETS.

“Anche quest’anno - si legge nella nota - si ripete un evento che da tempo molte donne e molte persone ritengono offensivo e problematico: la Festa della Birra “Nottambula” di Granarolo Faentino, che si è tenuta dal 23 al 26 luglio. All’interno di una manifestazione presentata come una sagra di paese, aperta all’intera comunità, comprese famiglie e persone minorenni, trovano spazio iniziative come le Lottatrici nel fango e il concorso Miss Addrizza”. Il contesto è fondamentale. Non stiamo parlando di un locale per adulti o di un evento privato, ma di una festa che si svolge su suolo pubblico nell’ambito di una convenzione tra il Comune e l’Associazione Starinsieme aps, una festa frequentata da famiglie e con la potenziale partecipazione anche di persone minorenni. La nostra non è una critica alla sessualità né alla libertà sessuale, che il femminismo ha sempre rivendicato. La domanda è un’altra: quale immaginario viene costruito e normalizzato?”.

“Non contestiamo un singolo gioco o una singola serata - continua la nota - contestiamo un immaginario complessivo. Miss Addrizza, le lottatrici nel fango e la comunicazione della manifestazione rimandano allo stesso modello culturale: il corpo delle donne come oggetto di spettacolo e intrattenimento, costruito per lo sguardo maschile. Non è una sessualità libera e plurale, ma la riproposizione di stereotipi di genere e di un immaginario patriarcale che contribuisce alla cultura della violenza maschile. i chiediamo quale messaggio trasmetta tutto questo a bambine, bambini e adolescenti che partecipano alla festa. Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di assumersi la propria responsabilità politica e culturale, rivedendo la convenzione con l’Associazione Starinsieme aps affinché l’utilizzo di spazi e risorse pubbliche sia subordinato al rispetto dei principi di pari dignità, non discriminazione e contrasto agli stereotipi di genere. Chiediamo inoltre che vengano promossi momenti pubblici di confronto, formazione e sensibilizzazione sulla violenza maschile e sugli stereotipi di genere, come forma di riparazione nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine della comunità”.

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