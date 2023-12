Incidente tra treni a Faenza: aperta un’inchiesta per disastro ferroviario colposo

Incidente tra Forlì e Faenza: la Procura di Ravenna ha aperto un’inchiesta e indaga per disastro ferroviario colposo. I due treni sono stati messi sotto sequestro dal pm di turno Silvia Ziniti. Sarà nominato un perito della Procura esperto in incidente ferroviari, mentre i rilievi sono condotti sia dalla Polfer di Bologna e Faenza che dalla Squadra Mobile di Ravenna. Al momento risultano 6 feriti e il più grave ha una prognosi di 30 giorni.

In una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si specifica che “il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è in costante contatto con i vertici di Trenitalia per quanto successo ieri sera in provincia di Ravenna, dove si è verificato un incidente tra due treni che ha causato alcuni feriti lievi”.

I sindacati: “La sicurezza deve essere prioritaria”

In una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Orsa Emilia-Romagna ribadiscono che la sicurezza sulla rete ferroviaria italiana deve essere centrale e prioritaria. “Appreso con sconcerto dell’incidente ferroviario avvenuto ieri sera in prossimità di Faenza per una collisione tra un Freccia Rossa e un treno Regionale, esprimiamo la nostra vicinanza alle lavoratrici e lavoratori di Trenitalia, Trenitalia Tper, Appalti ferroviari e utenti coinvolti. Un sentito ringraziamento alle Forze dell’ordine, ai Vigili del Fuoco e personale medico per il pronto intervento di soccorso e al personale ferroviario impegnato nel ripristino dell’infrastruttura e della circolazione. Sollecitiamo Trenitalia, Trenitalia Tper e RFI a individuare e definire immediatamente nel dettaglio le cause e le dinamiche di tale incidente. Come Segreterie Regionali poniamo ancora una volta il tema della sicurezza sulla rete ferroviaria italiana come centrale e prioritario a livello nazionale, a tutela di lavoratrici, lavoratori, utenti e della collettività.