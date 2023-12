Incidente tra treni, il sindaco di Faenza: “Riapertura della linea in tarda mattinata. L’importante è che non ci siano stati feriti gravi, si è evitato un dramma”

“La linea Forlì-Faenza sarà riaperta in tarda mattinata, per ora la circolazione è sospesa”. Lo annuncia a Sky il sindaco di Faenza Massimo Isola, accorso nel luogo dell’incidente di ieri sera, con l’impatto tra due treni: “L’incidente si è verificato a 8 km dalla stazione di Faenza, uno scontro per fortuna a bassa velocità, forse una retromarcia del Frecciarossa. Dalla tarda serata siamo intervenuti subito per dare una mano e dar conforto ai passeggeri, poi un treno regionale ha portato in direzione nord Bologna circa 500 passeggeri. Il bilancio è di una quindicina di persone con leggere ferite, trasportate nei pronto soccorso di Faenza, Forlì e Cesena. Si tratta tutti di “codici uno” (quindi situazioni sotto controllo, ndr), tranne quello di Cesena. L’importante è che non ci siano stati feriti gravi, abbiamo evitato un dramma”.

Riapertura prevista verso le 10

Così la nota di Trenitalia di poco dopo le 9 di questa mattina: “Resta sospesa almeno fino alle 10 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna – Rimini, dopo l’urto fra due treni avvenuto nella serata di ieri.

I treni AV sono instradati da Rimini a Faenza sul percorso alternativo via Ravenna, con ritardi superiori a 60 minuti. Anche i Regionali Veloci Piacenza – Ancona sono deviati via Faenza – Ravenna ed effettuano tutte le fermate fra Ravenna e Rimini. I Regionali Veloci Bologna-Ravenna-Rimini sono cancellati tra Ravenna e Rimini. A partire dalle 7.00 attivo un servizio di bus fra Faenza e Forlì.

Questa riprogrammazione comporterà modifiche degli orari e l’aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. L’utilizzo dei bus, inoltre, potrebbe comportare un numero di posti disponibili inferiore rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia, pertanto, di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Il personale di Customer Care di Trenitalia e Trenitalia Tper è presente nelle stazioni per fornire informazioni utili per i viaggiatori”.