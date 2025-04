Faenza, odiosa truffa su TikTok usando l’immagine della piccola Sara Cantagalli, scomparsa la scorsa estate

Una odiosa truffa su TikTok usando l’immagine della piccola Sara Cantagalli, scomparsa la scorsa estate per un raro neuroblastoma. La denuncia arriva dal padre Mattia Cantagalli: “È comparso su Tik Tok - denuncia Mattia Cantagalli - questo annuncio che (assieme a tanti altri di altri bimbi) dove viene richiesto di donare per aiutare questi bimbi. Peccato che fra queste foto ci sia anche la foto della “mia” piccola Sara. Come tutti sapete Sara è deceduta il 14 Luglio 2024 e quindi questa è chiaramente una truffa. Mi raccomando non versate denaro a nessuno, e segnalate ai genitori di Sara se trovate richieste di denaro per conto della loro figlia. Chi ha TikTok segnali questa pagina il prima possibile e la faccia chiudere, io purtroppo non ho nessun social al di fuori della mia pagina e non posso. Mi viene da pensare che anche tutti gli altri bimbi su quella pagina purtroppo o non ci sono già più o i loro genitori sono all’oscuro di tutto. Lo schifo umano non conosce limite. Grazie a tutti”.