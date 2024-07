Faenza, addio alla piccola Sara Cantagalli, a 5 anni lottava contro la malattia

La sua storia aveva commosso la Romagna e l’Italia intera. Dopo una lunga battaglia che aveva mobilitato migliaia di persone a supporto della sua famiglia, ieri si è spenta la piccola Sara Cantagalli, la bimba di Faenza di 5 anni colpita da un raro tumore, un neuroblastoma al quarto stadio. Già da qualche tempo le condizioni di Sara erano peggiorate, tanto che era stato deciso di interrompere la chemioterapia. “Ciao amore di papi, come mi chiamavi tu - il toccante saluto su Facebook del padre Mattia, sempre in prima linea insieme alla madre Maria - Ricordati sempre che ti voglio un mondo di bene per sempre, mi mancherai tantissimo, fai buon viaggio piccolo amore mio”.

L’ultimo saluto

“Il funerale si svolgerà giovedì alle ore 11 presso l’obitorio di Faenza. Per chi vorrà salutare Sara, la bara sarà aperta mercoledì dalle ore 8 alle 18.30 e giovedì dalle 8 alle 11, dopodiché seguirà la funzione religiosa sul posto, prima della cremazione. L’ingresso all’obitorio sarà contingentato e vigilato dalle forze dell’ordine. Si possono portare fiori “ma solo colorati e non bianchi – fa sapere la famiglia – chi vorrà potrà fare una donazione all’Associazione Un Battito di Ali, che nelle ultime settimane è stata vicina alla famiglia.

Il cordoglio del Basket Ravenna

In una nota il Basket Ravenna ha espresso la sua vicinanza.