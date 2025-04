Faenza, martedì 8 aprile l’ultimo saluto a Massimo Bucci

Ultimo saluto a Massimo Bucci, esponente di assoluto rilievo del mondo imprenditoriale e culturale romagnolo. “Ci lascia un uomo di straordinaria visione - sottolinea il Gruppo Bucci in una nota - profondamente legato al suo territorio, Massimo ha rappresentato per Faenza e per tutti noi un punto di riferimento, umano, professionale, di grandi valori. Parenti, amici, collaboratori, la città di Faenza tutta si preparano ora a rendergli omaggio”.