Faenza, l’ultimo saluto alla piccola Sara: “Ciao amore mio”

Un addio straziante con pochi intimi quello di questa mattina della piccola Sara Cantagalli all’obitorio di Faenza. Sara ci ha lasciato a soli 5 anni dopo una lunga malattia, lasciando nel dolore i suoi genitori che hanno fatto l’impossibile per lei, lottando fino all’ultimo per sostenerne le cure. La benedizione è stato l’unico momento “religioso” di una cerimonia mesta e sommessa, in cui ha trionfato il silenzio, rotto solo dai pianti, dalle condoglianze veloci, dai capi chini, dai visi malinconici sotto gli occhiali scuri. Il momento della chiusura della bara è stato straziante: “ciao amore mio” ha esclamato tra i singhiozzi la madre.