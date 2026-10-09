Faenza, fuoco al gatto cosparso di vodka, l’assessore Baccarini: “Chi ha informazioni utili collabori con le autorità”

Cospargere di vodka un gatto e poi dargli fuoco. Un atto crudele e stupido nel parco di via Volpaccino a Faenza. Mentre la Polizia Locale sta indagando sulle dinamiche, a nome del Comune di Faenza è intervenuto l’assessore al Benessere Animale Gianluca Baccarini: “L’episodio rappresenta un gesto di una crudeltà inaccettabile che colpisce e indigna l’intera comunità. Esprimo la mia più ferma condanna e invito chiunque sia in possesso di informazioni utili a collaborare con le autorità competenti. Come Assessore al Benessere Animale, ritengo fondamentale continuare a promuovere una cultura del rispetto verso gli animali, della convivenza responsabile tra persone e animali e del contrasto a ogni forma di maltrattamento e violenza. Episodi come questo non possono essere sottovalutati: feriscono il senso di civiltà e i valori di rispetto sui quali si fonda la nostra comunità. Per questo rivolgo un appello alle associazioni che si occupano di tutela animale, ai volontari e ai proprietari di animali affinché uniscano le forze insieme all’Amministrazione comunale. Stiamo inoltre lavorando alla definizione di iniziative e strumenti che possano rafforzare la sensibilizzazione e la prevenzione, contribuendo alla costruzione di una rete stabile tra istituzioni, associazioni e cittadini. Il rispetto degli animali è infatti una misura della civiltà e della qualità della nostra comunità”.