Elicottero precipitato: trovata morta la 28enne pilota di Faenza. Il sindaco: “Lutto che lascia sgomenti”

Tragedia nella tarda mattinata di oggi: un elicottero è precipitato e la pilota è morta. Prima data per dispersa e poi, nel primo pomeriggio, trovata senza vita la giovane pilota di Faenza. L’elicottero è precipitato a fine mattinata al confine tra Toscana e Liguria, nella zona di Fontia, nel comune di Carrara. Per ore sono rimasti tutti con il fiato sospeso nella speranza di un miracolo: la pilota infatti non si trovava, quantomeno inizialmente. Poi la triste scoperta: Naomi Maiolani di 28 anni di Faenza, è stata ritrovata senza vita. La comunità di Faenza si stringe attorno alla famiglia. “Un pensiero e un abbraccio ai familiari di Naomi Maiolani, pilota faentina di 28 anni vittima del tragico incidente in elicottero al confine tra Liguria e Toscana. Un lutto che ci colpisce profondamente e lascia sgomenti. Le mie più sentite condoglianze”, scrive il sindaco Massimo Isola sui suoi profili social.

Naomi era nata a Faenza nel 1995 e da molti anni nutriva una grande passione per il volo. Nel 2014 si era diplomata perito tecnico del trasporto aereo all’istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forli. Era molto appassionata allo sport. Con il suo cane, un pastore svizzero bianco, amava andare a fare escursioni.