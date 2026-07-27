Castel Bolognese, maxi-rissa fuori da un locale: obbligo di dimora per due giovani

I Carabinieri di Faenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ravenna nei confronti di due giovani già noti alle forze dell’ordine presunti responsabili di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata in concorso. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte a seguito dei gravi fatti avvenuti nella notte dello scorso primo maggio, nelle adiacenze di un locale notturno di Castel Bolognese. In quella circostanza i due, insieme ad alcuni complici, avevano dato vita ad una violenta rissa culminata nel ferimento di due persone, trasportate successivamente in ospedale per le lesioni riportate. L’intervento tempestivo dei Carabinieri aveva permesso, nell’immediatezza dei fatti, di individuare ed arrestare in flagranza due dei presunti responsabili.