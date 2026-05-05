Faenza, minorenni picchiano coetanei e aggrediscono anche le forze dell’ordine: arrestati

FAENZA. Hanno aggredito due ragazzi poco più grandi di loro, durante una lite per motivi futili, mandandoli al pronto soccorso e quando sono arrivati Carabinieri e Polizia si sono scagliati anche contro di loro, costringendoli a spruzzare spray urticante per portare la situazione alla calma. Così due minorenni con precedenti sono stati arrestati, durante lo scorso fine settimana a Faenza, davanti a un locale notturno. I Carabinieri della Compagnia di Faenza e della Stazione di Castel Bolognese, infatti, assieme a una volante del Commissariato di Faenza sono intervenuti nel locale dopo la violenta aggressione. Al termine dell’intervento i due giovani sono stati condotti in caserma e al termine degli accertamenti di rito sono stati arrestati per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.