Castel Bolognese, il sindaco ringrazia la vigilessa che ha salvato un giovane che voleva togliersi la vita: “Esempio di lucidità, umanità e prontezza”

Mercoledì una vigilessa ha salvato in extremis un giovane che voleva togliersi la vita buttandosi sul Senio a Castel Bolognese. Un gesto eroico che il sindaco di Castel Bolognese Luca Della Godenza ha voluto giustamente esaltare: “Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina per il tempestivo e provvidenziale intervento di ieri a Castel Bolognese, grazie al quale è stato scongiurato un gesto estremo. In particolare, un grazie speciale alla vigilessa che è intervenuta per prima: con lucidità, prontezza e grande umanità ha saputo gestire un momento drammatico, evitando il peggio. La sua prontezza d’animo e la sua sensibilità sono state decisive, e le siamo profondamente riconoscenti. Un grazie quindi a tutto il corpo della Polizia Locale di Castel Bolognese e dell’Unione: donne e uomini che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso, spesso silenzioso, ma fondamentale per la sicurezza, la cura e la coesione della nostra comunità. A chi ha vissuto un momento così difficile, va il nostro abbraccio più sincero”.