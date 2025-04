Faenza, vuole buttarsi nel fiume: una agente di Polizia lo afferra per i pantaloni e lo salva

Un tempestivo intervento della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina, mercoledì sera, ha scongiurato una potenziale tragedia, in località Ponte del Castello, lungo la via Emilia. Qui, durante un normale controllo stradale, il personale di una pattuglia della Polizia Locale, ferma in uno slargo sul ciglio della statale, ha notato un giovane che, urlando frasi sconnesse e correndo, si dirigeva a gran velocità verso il ponte sul fiume Senio, manifestando chiaramente l'intenzione di compiere un gesto estremo. Una vigilessa, intuendo la gravità della situazione, si è lanciata all'inseguimento del ragazzo che, nel frattempo, aveva già scavalcato la protezione del ponte. Con prontezza e coraggio, l'agente è riuscita ad afferrarlo per i pantaloni, riportandolo in sicurezza sulla strada. Gli agenti sono quindi riusciti a calmare il giovane, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale per ricevere le cure necessarie.