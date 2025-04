Gara di solidarietà: una colletta in ospedale per operare il gatto salvato in pronto soccorso a Cesena

Continua la gara di solidarietà per il gatto che è stato salvato nella notte di giovedì in pronto soccorso al Bufalini di Cesena, dopo che il proprietario, disperato perché non trovava appoggi notturni utili, aveva chiesto aiuto in ospedale, portando con sé in uno zaino il micio investito da una vettura.

Lo studio veterinario Di Taranto-Fabbri di S. Egidio che si è preso a cuore la situazione nell’emergenza, dopo le richieste d’aiuto arrivate nel cuore della notte dal personale del pronto soccorso, sottoporrà ad operazione chirurgica il gatto mercoledì prossimo.

Nel frattempo si stanno stabilizzando le sue condizioni: la diagnosi, per quello che è con ogni probabilità stato l’investimento da parte di una vettura, è la frattura scomposta ad un arto posteriore.

Con il gatto sanguinante il proprietario (un cesenate di origine marocchina) aveva inforcato la bicicletta, trasportando in uno zaino l’animale al pronto soccorso del trauma center. Qui gli operatori e le operatrici del nosocomio si erano presi a cuore la situazione. Riuscendo a fatica e dopo molti tentativi di notte, a trovare aiuto nello studio veterinario di S. Egidio. L’operazione chirurgica a cui il micio verrà sottoposto è costosa. Così, come ulteriore gesto si solidarietà, tra gli operatori del pronto soccorso è stata anche avviata una colletta in ospedale che servirà per pagare medicazioni e cure chirurgiche.