Cesena, entra disperato in Pronto Soccorso con il suo gatto ferito nello zaino: “Vi prego aiutatemi”. Il personale gli trova il veterinario e gli paga il taxi

Il Pronto Soccorso del Bufalini di Cesena, pur essendo riferimento principale in Romagna per la traumatologia da incidente stradale, non è di certo il posto più adatto per... Un gatto investito da una vettura. Ma il personale del Pronto Soccorso cesenate si è comunque prodigato, due notti fa, per una situazione di emergenza che ha visto coinvolto un signore di origine marocchina, residente a Cesena, ed il suo bellissimo gattone a pelo lungo: un incrocio con un persiano di due anni d’età.

Il proprietario del bel micione domestico, rientrando a casa la sera lo ha trovato zoppicante e sanguinante sulle scale di casa. Probabilmente investito da un’auto. Non sapeva cosa fare ed il personale del Ps del Bufalini poco dopo le 22, si è “trovato alla porta” degli ambulatori questo uomo, piangente e disperato per le condizioni del suo gatto.

«Non potevamo accoglierlo all’interno dell’ospedale - spiega chi era presente al turno di notte del Ps - ma non potevano nemmeno abbandonare questa persona disperata per quel gatto ferito». È così iniziata una serie di telefonate a veterinari che si sperava essere di turno e anche alla guardia medica veterinaria. «Se accade qualcosa ad un cane sono tutti disponibili - continuano dal Ps - ma per i gatti evidentemente non si muove nessuno. Per cui il nostro plauso più sincero va all’ambulatorio Di Taranto-Fabbri in via Cervese 997, che dopo “mille” chiamate a vuoto ad altre realtà si è reso disponibile ad accogliere il micio in emergenza».

Al proprietario del gatto il personale del Pronto Soccorso ha anche pagato il taxi al padrone per raggiungere il veterinario evitando di dover (di nuovo) trasportare il micione in bici dentro ad uno zaino. «Le dottoresse di quello studio veterinario sono state gentilissime e super disponibili. E malgrado l’orario hanno medicato e soccorso il gatto investito tranquillizzando anche il suo proprietario».