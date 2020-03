RIMINI. Un trentatreenne di Mondragone rientrato dalla Fiera di Rimini. Sarebbe il responsabile di alcuni casi di contagio del coronavirus che si sta allargando in Campania: ufficialmente 17. Rientrato dalla Riviera e giunto al Cotugno di Napoli l’altra notte – ricostruisce Il Mattino di Napoli – il ragazzo sarebbe stato infettato (a Rimini?) e a sua volte avrebbe contagiato due persone nel Napoletano: una di Pozzuoli, l’altra di San Giorgio a Cremano. Quale sia la Fiera frequentata non viene chiarito dai media partenopei. Di recente si è tenuta la Fiera della Birra (15-18 febbraio) e nell’ultimo weekend si sono svolti i Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco. Enada primavera e tutti gli altri prossimi eventi sono stati rinviati. Va ricordato che dal Riminese il coronavirus è arrivato anche in Romania.