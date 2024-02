Il gallo Ettore disturbava il vicino, ma ora ha trovato una nuova casa tra Coriano e San Marino: “È in un posto dove starà benissimo”

«Con quel post sulle lamentele dei vicini si è scatenato l’inferno e sono arrivate richieste da tutta Italia. Fortunatamente Ettore è stato adottato e si trova in un posto meraviglioso assieme a tanti animali, coccolato e soprattutto al sicuro». Sono le parole di Esmeralda Piccioni, la proprietaria del gallo più amato dai social, Ettore, che dava fastidio al vicino e che è stato adottato, dopo un annuncio, e si trova in una azienda agricola tra Coriano e San Marino.

Un gallo ambitissimo

Sono state numerose le richieste, ovviamente alternate a post goliardici, Esmeralda non credeva che si palesasse tanto interesse: «Mi piacerebbe che tutto questo coinvolgimento facesse riflettere, portasse ad amare la natura, amare gli animali. È bastato un post. Non essendo molto pratica mi sono fatta aiutare da alcune amiche con le quali abbiamo valutato la nuova famiglia di Ettore – spiega Esmeralda –. Il gallo lo volevano in tanti, alcuni non ci hanno convinto, volevamo essere sicure che non fosse in cattività. Avevo preso accordi con una signora che possiede altri volatili, di mia conoscenza, ma poco prima di portarle Ettore, mi è stata segnalata quest’altra opportunità e mi sono imbattuta in Patrizia Pezzarossa. È proprietaria di un luogo incantevole, immerso nella natura, che lei e suo marito, tra cavalli, galli, galline, gatti, cani e tanti altri cuccioli, curano con passione, organizzando anche delle iniziative didattiche».

Da qui la scelta. La vicenda ha funzionato in maniera tale che sono stati adottati altri galli. «Oreste è andato in una comunità a Rimini e due galletti sono stati accolti da una signora, nella sua casa privata, dove ha allestito un’aia con un’oca, anatre e un cane».

Non chiamiamoli “solo” animali

Quando Esmeralda ha portato il suo gallo nell’azienda agricola è rimasta affascinata dal luogo e dalla storia di Patrizia: «Patrizia e suo marito – racconta – si sono trasferiti qualche anno fa da Milano e si sono stabiliti in questo posto immerso nel verde, dove allevano tanti animali, hanno costruito anche delle casette per gli scoiattoli. Il suo amore per gli animali è contagioso, e, insieme al marito, coinvolgono spesso ragazzi seguiti da comunità che vanno lì per andare a cavallo, a contatto con la natura. Ecco perché so che Ettore qui starà bene, circondato da animali curati, che vivono in libertà, immersi nella tranquillità di un luogo davvero speciale», conclude.