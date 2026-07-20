Coriano, la morte di Tania Sperindio: lutto cittadino martedì 21 luglio

L’Amministrazione comunale di Coriano ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata di martedì 21 luglio 2026, in segno di profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Tania Sperindio. La giornata di lutto cittadino coincide con il momento di preghiera e raccoglimento presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Mulazzano, dove avranno luogo il Santo Rosario e la Santa Messa alle ore 18.30.

“Con questa decisione si legge in una nota - l’Amministrazione comunale intende offrire all’intera comunità la possibilità di unirsi all’iniziativa della Parrocchia di Mulazzano in un comune momento di preghiera e vicinanza, ricordando Tania Sperindio ed esprimendo solidarietà ai suoi figli, ai parenti e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Nella serata di mercoledì 22 luglio, inoltre, la rete dei centri antiviolenza Mondodonna-Chiama Chiama e Rompi il Silenzio promuove un presidio aperto a tutti. L’iniziativa si svolgerà alle ore 19 in piazza Mazzini a Coriano”.

Il sindaco Gianluca Ugolini ha dichiarato: “Desideriamo esprimere una vicinanza corale per un fatto che ha profondamente colpito la nostra comunità. Ci auguriamo che tragedie come questa non abbiano mai più a ripetersi e vogliamo stringerci con affetto ai figli, ai parenti e a tutti coloro che hanno voluto bene a Tania. In questa giornata di lutto cittadino invitiamo l’intera comunità a condividere un momento di raccoglimento e di preghiera, nel segno della vicinanza, del rispetto e della memoria”