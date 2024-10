Maltempo a Cesenatico, caduti 100 millimetri di pioggia in poche ore, chiuso un tratto di viale Carducci - Gallery

Un sabato molto difficile a Cesenatico con il maltempo che sta sferzando la città. “Sul nostro territorio comunale stiamo arrivando ai 100 millimetri di pioggia accumulata in queste ore di precipitazioni - riferisce il sindaco Matteo Gozzoli - stiamo aprendo il Centro Operativo Comunale (COC) per essere ancora più presenti e operativi sul campo. Sul territorio comunale ci sono diverse strade chiuse per allagamenti, e stiamo procedendo alla chiusura di viale Carducci nel tratto tra via Bologna e viale Roma per la pericolosità di alcune alberature sotto osservazione. Stanno arrivando segnalazioni di scantinati e garage allagati, il sistema fognario é in crisi la mole delle precipitazioni. Invitiamo la cittadinanza a spostare in auto e mettersi in strada solo per la stretta necessità. Sono in contatto con la Protezione Civile Regionale e Arpae per analizzare l’evolversi della perturbazione e per la richiesta di sacchi di sabbia”.

Pesantissimi i disagi alla circolazione in un pomeriggio estremamente complicato.