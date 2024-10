Così il sindaco Matteo Gozzoli: “Come preannunciato dall’allerta rossa e arancione di ieri, sul nostro territorio comunale dalla mattina di oggi si sono registrati quasi 70 mm di pioggia caduta. Una quantità molto alta in poche ore che sta mettendo in crisi parte della rete fognaria e i sottopassi di viale Trento e Torino che nei momenti più critici delle precipitazioni sono impraticabili.

Attenzione: rispettare i semafori, con il rosso il sottopassaggio non è aperto alla circolazione.

Per consentire un più rapido deflusso delle acque accumulate nell’entroterra le porte vinciane saranno aperte dalle 15:30 di oggi e richiuse alle 20:00 di questa sera fino alle 11:00 di domani mattina in quanto per la nottata si prevede un rinforzo del vento e delle onde. Tra le maggiori criticità - oltre alle strade con presenza di allagamenti - segnalo la caduta di un grosso pino in viale Carducci in prossimità dell’incrocio con via Milano. Sono al lavoro tecnici di Cesenatico Servizi, Polizia Locale, tecnici dei lavori pubblici e della Protezione Civile e Vigili del Fuoco. Rivolgo un appello a tutti i cittadini, mettersi alla guida solo in caso di necessità improrogabili. Diverse strade e sottopassaggi sono allagate. Per la sicurezza di tutti è bene limitare al massimo ogni spostamento”.