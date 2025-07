In una nota, il sindaco Matteo Gozzoli ha espresso il cordoglio della città di Cesenatico: “Sofia Maroni aveva solo 18 anni e non ci sono parole per una ragazza così giovane che non c’è più. A nome mio e di tutta la comunità di Cesenatico mando un abbraccio fortissimo al babbo Massimiliano, alla mamma Claudia, e a tutte le persone che le vogliono bene”.