Incidente a San Vito, grave una motociclista 18enne di Cesenatico

Giornata nera, oggi, sulle strade della Romagna. Poche ore dopo il mortale in A14 tra Rimini Sud e Riccione, un altro grave incidente con protagonista una moto è avvenuto nel pomeriggio al confine tra i territori dei comuni di Santarcangelo e San Mauro Pascoli, non molto lontano dal centro abitato di San Vito. Vittima una 18enne di Cesenatico, ricoverata in gravissime condizioni al Bufalini.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 17, il conducente di un furgone Fiat Qubo con all’interno materiale elettrico che procedeva su via Antica Emilia, per cause ancora da accertare, nello svoltare a destra su una strada laterale non si è accorto della presenza della Honda 125, condotta dalla giovane, che si trovava proprio su quel lato della carreggiata. A causa del violento impatto la ragazza è stata sbalzata a terra sbattendo contro il muro di una casa diroccata, perdendo i sensi. Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso. Dopo essere stabilizzata la 18enne è stata trasportata in rianimazione all’ospedale cesenate. Ora toccherà ai carabinieri di Cesenatico ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sul quale in queste ore sono in corso accertamenti.