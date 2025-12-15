Incendio a Cesenatico: è morta la donna che era all’interno della casa VIDEO

Ha purtroppo perso la vita la donna di 59 anni soccorsa ieri sera dai Vigili del Fuoco all’interno di un appartamento che aveva preso fuoco in via Brusadiccia. Troppo gravi le ustioni per il violento incendio divampato ieri attorno alle 22.45. La donna era apparsa subito in condizioni gravissime: rianimata e soccorsa dai Vigili del Fuoco, è spirata all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri.

Il sindaco Matteo Gozzoli ha espresso il cordoglio della città: “A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia della donna che ha perso la vita nel rogo scoppiato domenica sera in Via Brusadiccia. Abbiamo sperato tutti fino all’ultimo che le cose andassero per il meglio ma purtroppo non è bastato l’intervento tempestivo ed efficiente dei Vigili del Fuoco e del 118 che ringrazio di cuore”.