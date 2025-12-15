Cesenatico, incendio in appartamento: gravissima una donna VIDEO

Incendio nella notte a Cesenatico, con una donna ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Le fiamme hanno aggredito un appartamento in via Brusadiccia verso le 22.45 di ieri, domenica 14 dicembre, con quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena e Forlì subito intervenute. Le squadre hanno tempestivamente rinvenuto e portato all’esterno una donna, su cui sono state avviate le manovre di rianimazione. Successivamente, la donna è stata affidata e trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118. I Vigili del Fuoco hanno poi spento l’incendio e messo in sicurezza la struttura, che risulta ancora inagibile. La donna è in condizioni gravissime. Sul posto anche i Carabinieri.