Cesenatico, un nuovo caso di Chikungunya

A Cesenatico è stato rilevato un altro caso di Chikungunya dopo quello segnalato appena quattro giorni fa. A contagiarsi, una persona di 48 anni.

Questa la nota dell’Ausl Romagna: “Il 3 ottobre è stato diagnosticato un secondo caso di Chikungunya in una persona di 48 anni, residente nel Comune di Cesenatico. E’ in buone condizioni di salute e non è stato necessario il ricovero. Anche in questo caso, dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in fase di svolgimento, la persona non risulta rientrata da viaggi all’estero. Sono in corso gli interventi di disinfestazione straordinaria previsti dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi e le attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso la diffusione di materiale informativo porta a porta in alcune aree della città. La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzara tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in 2 settimane”.