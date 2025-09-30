Cesenatico, rilevato un caso di Chikungunya

È stato diagnosticato nel Comune di Cesenatico un caso di Chikungunya in una persona di 51 anni per la quale non è stato necessario il ricovero ospedaliero. Dall’indagine epidemiologica condotta fino ad oggi, ancora in corso di approfondimento, la persona non risulta rientrata da un viaggio all’estero.

In seguito alla segnalazione, come accade sempre per i casi di Chikungunya, il servizio di Igiene Pubblica ha immediatamente contattato il Comune di Cesenatico che ha avviato gli interventi di disinfestazione straordinaria, così come previsto dal Piano regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi.

La Chikungunya è una malattia virale, trasmessa attraverso la puntura della zanzare tigre, caratterizzata da esordio acuto di febbre e forti dolori articolari e muscolari tali da limitare le attività quotidiane. La malattia non si trasmette direttamente da uomo a uomo, ma solamente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente in 2 settimane.